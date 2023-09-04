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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم تتخذ إجراءات عاجلة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمجتمع السيناوي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع قيادات الوزارة؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمشاركة في الخطة التنفيذية لوضع استراتيجية متكاملة ومنسقة بين كافة الأجهزة المعنية للنهوض بالمجتمع السيناوي، وفقا للتكليفات الرئاسية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحضور، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بالمجتمع السيناوى، ودورها فى احتواء النشء والشباب وفصلهم عن سلبيات المجتمع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

وبالنسبة لموضوع محو الأمية، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن إدارة محو الأمية بالوزارة تقوم بالإشراف والدعم الكامل والمتواصل، لهيئة محو الأمية، لتذليل جميع العقبات، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الأمية والتسرب التعليمي لمختلف المراحل التعليمية بكفاءة وفعالية، والتحاق المواليد والأطفال الذين ليس لديهم هوية، كما وجه بحصر الأطفال الذين لم يتم استكمال أوراقهم، وعمل إسراع تعليمى لهؤلاء الأطفال.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا خطة صيانة الأبنية التعليمية والمدارس بمحافظة شمال سيناء بمناسبة بداية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، كما وجه بسرعة التوسع في عدد المدارس بالمحافظة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أيضا بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي بمحافظة شمال سيناء من خلال تجهيز المزيد من القاعات الخاصة بمجموعات الدعم المدرسي ومشاركة أبرز المعلمين المتميزين، مع تقديم مجموعات الدعم المدرسي بأسعار مناسبة للطلاب.

وفي إطار متصل، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإسراع فى الانتهاء من إنشاء مدرسة المتفوقين STEM بالمحافظة لالتحاق الطلاب بها بدءًا من العام القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

كما استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الاجتماع خطة الأنشطة المتكاملة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمحافظة، والتي من المقرر البدء في تنفيذها مع بداية العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، والدكتورة راندا شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وراندة حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، والدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وحمزة رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، واللواء هشام أمين مساعد الوزير للتجهيزات، وغريب حسن مدير عام هيئة الأبنية التعليمية في شمال سيناء، ومدحت كامل مدير فرع محو الأمية بشمال سيناء.

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