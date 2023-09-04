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رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومى للمرأة يطلق فيديوهات توعوية ضمن برامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة

صدى البلد

أطلق المجلس القومى للمرأة، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، سلسلة من الفيديوهات التوعوية التى تتضمن مجموعة من الرسائل الخاصة ببرنامج  الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف.

وتتضمن الفيديوهات الإجابة على العديد من الأسئلة التى تهم الأسرة المصرية مثل كيفية اختيار شريك الحياة، وأهمية الفحص للمقبلين على الزواج ،وكيفية التعامل مع المشاكل الأسرية المتوقعة، وما هى أهمية الرضاعة الطبيعية، ومميزات الولادة الطبيعية وغيرها من الموضوعات التى تهم الأسرة .

و تم إعداد هذه الفيديوهات من خلال الدليل التدريبي لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي أعده المجلس  بالتعاون مع الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

ومن المقرر أن تذاع هذه الفيديوهات خلال يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعه ٧ مساءاً على الصفحة الرسمية  للمجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك - انستجرام ) .  

 

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