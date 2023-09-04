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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون في سوريا يحطمون تمثالاً لبشار ووالده في ذكرى اغتيال زعيم درزي

صدى البلد

حطم مئات المتظاهرين الغاضبين في جنوب سوريا تمثال للرئيس السوري الراحل، يوم الاثنين، أثناء إحياء ذكرى اغتيال زعيم درزي بارز مناهض للحكومة عام 2015.

ودخلت الاحتجاجات في محافظة السويداء، حيث تمثل الطائفة الدرزية غالبية السكان، أسبوعها الثالث. وكانت المظاهرات مدفوعة بارتفاع التضخم والاقتصاد المتصاعد في البلاد التي مزقتها الحرب.

وجرت احتجاجات اليوم الاثنين في عاصمة المحافظة، التي تسمى أيضًا السويداء، حيث دعا الرجال والنساء الغاضبون إلى إسقاط حكومة بشار الأسد، وحطم البعض تمثال والد بشار الأسد الرئيس الراحل حافظ الأسد.

ويصادف يوم الاثنين الذكرى الثامنة لاغتيال رجل الدين الشيخ وحيد البلعوس، أحد أبرز منتقدي الأسد. وكان قد دعا الشباب في السويداء إلى رفض الخدمة العسكرية.

وقُتل البلعوس، وهو مؤيد قوي للمتمردين الذين يحاولون الإطاحة بالأسد، في أحد انفجاري قنبلتين في 4 سبتمبر 2015، مما أسفر أيضًا عن مقتل 25 آخرين. وألقى البعض باللوم على الحكومة في القتل.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، وهو مراقب للحرب، إن المتظاهرين دخلوا في البداية إلى مبنى بلدية السويدية وأزالوا تمثال حافظ الأسد من الفناء، وحملوه إلى شارع قريب وحطموه هناك.

وظلت محافظة السويداء بعيدة إلى حد كبير عن القتال في الحرب الأهلية السورية المستمرة منذ 12 عامًا والتي أسفرت عن مقتل نصف مليون شخص وإصابة مئات الآلاف وتدمير أجزاء من البلاد. وقد أدى الصراع إلى نزوح نصف سكان البلاد قبل الحرب البالغ عددهم 23 مليون نسمة، بما في ذلك أكثر من 5 ملايين لاجئ خارج البلاد.

ويشكل الدروز، حوالي 5% من سكان سوريا قبل الحرب، وينقسمون بين مؤيدين ومعارضين للرئيس بشار الأسد.

جنوب سوريا زعيم درزي للرئيس السوري المتظاهرين

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