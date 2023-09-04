شاهد.. فلسطيني يتصدر الترند بعد إنقاذه طفلة من الموت في بيت لحم

أظهر مقطع فيديو شجاعة وجرأة وسرعة شاب فلسطيني في إنقاذ طفلة من الموت المحقق خنقا عندما علقت رأسها في زجاج نافذة سيارة والدتها حيث تظهر خلفها.

ولاقي تصرف الشاب الفلسطيني “أحمد علي” والذي ورد أنه يعمل في محل زهور بمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية استحسانا واسعا على مواقع التواصل.

تكريم الشاب

من جانبه، كرم الدفاع المدني الفلسطيني الشاب محمد علي، معلقا عبر صفحته الرسمية على تطبيق “فيسبوك”: “كرم اللواء العبد إبراهيم خليل، اليوم الاثنين، الشاب أحمد وليد خليل علي من سكان مدينة بيت لحم على شجاعته وجرأته في إنقاذ طفلة تعرضت لحادث مؤسف في وسط مدينة بيت لحم".

وأشاد اللواء العبد إبراهيم بهذا التصرف النبيل مؤكداً أن العناية الإلهية تحققت بتدخل الشاب أحمد في الوقت الحاسم بقيامه بكسر زجاج مركبة قد علق رأس الطفلة به مما عرضه لإصابة متوسطة في كفه.

وقدم الشاب أحمد شكره لمدير عام الدفاع المدني ولكافة المواطنين الذين أشادوا بتصرفه، كما أكد من جانبه أن أي شخص سيقوم بنفس الفعل في ظروف مشابهة .