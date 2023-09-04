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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن أحداث أولاد حريم كريم.. مصطفى قمر يطرح أغنية مين قال

حريم كريم
حريم كريم

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الفنان مصطفى قمر "أولاد حريم كريم" أغنية "مين قال" بمشاهد من الفيلم، وهي كلمات وألحان مروان السداوي الذي يشارك في الغناء أيضا، وتوزيع ميشو.

ويعرض حاليا فيلم "أولاد حريم كريم" بالسينمات منذ 5 أيام، وحقق ردود أفعال إيجابية قوية وإيرادات مرتفعة اقتربت من ٣ ملايين جنيها في فترة وجيزة.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، داليا البحيري،  بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وبشري، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس، ومن إنتاج شركة انتلجنت (iproductions) وتوزيع خارجي روتانا.

وأقيم مؤخرا عرضان للفيلم بحضور كل أبطاله في القاهرة والإسكندرية بحضور عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين وأيضا الجمهور الذي حرص علي مشاهدة الفيلم  مع نجومه.

https://www.instagram.com/reel/CwxW6lyp2o7/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

مصطفى قمر مين قال

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