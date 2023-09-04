رئيس مدينة الغردقة يعقد اجتماعًا مع مسئولي المرافق لحل مشكلة المياه الجوفية

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، اجتماعًا تنسيقيًا اليوم بمكتبه مع ممثلي شركات المرافق المهمة في المدينة، وتشمل شركة المياه، والسنترال، وشركة الكهرباء، والهيئة القومية للصرف الصحي.

وناقش الاجتماع الأسباب التي تؤدي إلى تراكم مياه الأمطار والمياه الجوفية في بعض مناطق المدينة، وتم التركيز على وضع حلول فورية وجذرية لهذه المشكلة.

وأكد رئيس المدينة على أهمية التعاون الفوري بين الجهات المختصة للعمل على وضع حلول جذرية تسهم في حل هذه المشكلة وتحسين البنية التحتية للمنطقة.

وأشار إلى أنه تم أيضًا مناقشة تقدم المرافق في منطقة الانتر، شارع القنصلية الإيطالية، بجوار مدرسة حسن كامل، وخلف مكتب البريد، وخلف مسجد حمزة بالكهف، استعدادًا لبدء أعمال الرصف في تلك المناطق.