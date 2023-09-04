وزير الخارجية النمساوي عن نظيره الأوكراني: أراه أكثر من أطفالي

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج اليوم الاثنين إنه رأى خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية نظيره الأوكراني دميتري كوليبا أكثر من أطفاله.

وأوضح "شالنبرج" قائلا "إنه على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، أشعر أحيانًا أنني أراك أكثر من أطفالي ولكن من الجيد أعتقد أنه من المهم للغاية مواصلة حوارنا المباشر"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

ورد وزير الخارجية الأوكراني كوليبا على الوزير النمساوي بطلب أن ينقل اعتذاره إلى أبنائه.

وفي أوائل سبتمبر، دعا شالينبرج، في مقابلة مع الصحيفة الألمانية فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج، أوروبا إلى عدم تعليق آمال مفرطة على الهجوم الأوكراني المضاد .