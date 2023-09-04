وزير الرياضة يبحث مع رئيس اتحاد الرماية الاستعدادات لاستضافة البطولة الأفريقية الـ16

التقي عصر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصري للرماية لبحث آخر الاستعدادات لاستضافة مصر للبطولة الإفريقية السادسة عشر للرماية، والتي تأتى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنطلق خلال الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس ٢٠٢٤.

وأشار الدكتور اشرف صبحي إلى أن البطولة سوف تقام منافساتها بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة هذا الصرح الرياضي الكبير والعملاق والذي أصبح أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر وتشجع الاتحادات الدولية بمختلف الألعاب على إسناد كبري البطولات إلى مصر نظرا للخبرات الكبيرة والثقة الكبيرة بمصر من قبل الاتحادات الدولية.



ومن جانبه أوضح اللواء حازم حسني أن البطولة ستشهد مشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من مختلف الدول الإفريقية، لذلك ينتظر أن تشهد البطولة منافسة شرسة بالإضافة الى تمتع تلك البطولة بأن عدد المتأهلين منها الى الاوليمبياد " ١٦ " فردا وستكون المنافسات بمسابقات المسدس والبندقية والخرطوش.

وتقام البطولة بمشاركة ١٥ دولة أفريقية هى " الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس" بالإضافة إلى مصر منظمة البطولة .

حضر الاجتماع الدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة شركة روابط ونائبه هيثم الملاح .