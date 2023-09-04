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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الحوار الوطني أعاد إنتاج الحياة السياسية في مصر

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أكد عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني كان السبب في حراك كبير في الحياة السياسية خلال الفترة الماضية، حيث إن الطلب على المادة السياسية أصبح زائد بشكل واضح، ليس فقط الحديث عن مؤيد ومعارض وإنما الحديث عن حراك سياسي قوي وواضح في الصحف والإعلام، وهو ما جعل إعادة لإنتاج الحياة السياسية في مصر من جديد. 

 

وأضاف "حسين"، في حواره مع  أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن وسائل الإعلام تعاملت بشكل مميز وتوازن واضح مع الحوار الوطني، فضلا عن أن القنوات كانت تذيع لقطات من الحوار الوطني الخاصة بالمعارض والمؤيد. 

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن الحوار الوطني شهد تطورات مهمة جدا، حيث إن المنصات الإعلامية في الخارج والتي كانت تنتقد مصر وترى أنها دولة ذات صوت واحد أصبح لها أراء أخرى، وذلك ظهر خلال يوم افتتاح الحوار الوطني. 

وأوضح أنه حينما تحدث أكثر من صوت مختلف شهد الجميع على أن مصر ليست دولة صوت واحد، وهذا يتم رؤيته في كل الجلسات إذ أن الحديث يكون للمؤيد والمعارض. 

عماد الدين حسين الحوار الوطني مجلس الشيوخ برنامج كلام في السياسة قناة إكسترا نيوز

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