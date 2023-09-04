عماد الدين حسين: الصحافة المصرية استفادت كثيرا من الحوار الوطني

كشف عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، عن أن كل من جرى قبوله في الحوار الوطني فهو وطني، وبالتالي يجب العمل على احترام رأيه حتى ولو كان مختلا عن البعض، إذ أن الرأي يُرد عليه بالرأي الآخر.

عماد الدين حسين: الحوار الوطني ساعد الصحافة

وأضاف "حسين"، خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الصورة العامة التي ظهرت من خلال جلسة حقوق الإنسان في الحوار الوطني بالأمس في صالح مصر، سواء على مستوى الدولة أو الإدارة السياسية أو الصحافة أو الإعلام أو المجتمع بشكل عام.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى أن الصحافة المصرية شهدت استفادة عظيمة من الحوار الوطني، حيث إنه شهد تنوعا واضحا وحقيقيا ومختلفا، إذ إن اليوم الذي يتم عقد جلسة خاصة بالحوار الوطني يوجد خبر مضمون ويوجد صفحة كاملة ومانشيت خاص بالحوار والجلسة، ومن ثم يبدأ الصحفيون في الحديث مع خبراء ومتحدثون عما حدث في الجلسة، وبالتالي أصبح هنام مدة صحفية حقيقية أمام الصحفيين.