بدء الجلسات النقاشية لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية بجدة

بدأت جلسات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية في السعودية، الذي افتتحه وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، ويستمر على مدى ثلاثة أيام ويتخلله عددٌ من النقاشات الحوارية، وورش العمل التي تركز على توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في الصناعة البحرية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية “واس”، استعرضت جلسات المؤتمر التي تحدث خلالها كل من رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر حريري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، والرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة البحر الأحمر محمد العسيري، عدد من الموضوعات المهمة في مجال الصناعة البحرية المستدامة.

وسلطت أولى الجلسات الضوء على إسهامات المملكة في إزالة الكربون البحري التي أكدت أهمية التعاون والشراكات لتحقيق مستقبل مستدام وقليل الكربون لصناعة البحرية ، في حين تناولت الجلسة الثانية آخر تطورات التكنولوجيات وبدائل الوقود مثل: الهيدروجين والميثانول، والفوائد الاقتصادية والبيئية لتبني هذه الابتكارات في الصناعة البحرية، واختتمت جلسات لليوم الأول بمناقشة الاقتصاد الدائري في الصناعة البحرية التي أبرزت أهمية الشحن المستدام، وسلاسل الإمدادات الدائرية والابتكار التعاوني في الصناعة البحرية المعتمدة على الموارد الصديقة للبيئة.

يذكر أن المؤتمر يستضيف عددًا من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيس "الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر "بمشاركة أكثر من خمسين متحدثاً وخبيرًا عالميًا، إضافة إلى أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 170 دولة حول العالم ، ليشكّل منصةً معرفية وتواصلية ترسم ملامح مستقبل الاستدامة في الصناعة البحرية العالمية، وتبني آفاق جديدة من الفرص الاستثمارية والتشاركية والتعاونية على مستوى العالم نحو مستهدفاتٍ تتواءم مع تطلعات نمو وتطوّر القطاع البحري وتواجه تحدياته البيئية والتعليمية والتقنية.