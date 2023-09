وفاة ستيف هارويل نجم سماش ماوث عن عمر يناهز 56 عاما

توفي ستيف هارويل Steve Harwell، المغني الرئيسي في فرقة الروك الأمريكية سماش ماوث Smash Mouth عن عمر يناهز 56 عاما.

وقال مدير الفرقة الغنائية، روبرت هايز إن ستيف هارويل توفي داخل منزله في ولاية أيداهو وسط عائلته وأصدقائه، وفق ما أكدته شبكة “بي بي سي”، منذ قليل.

وفاة ستيف هارويل

وقد أعلن مدير فرقة سماش ماوث في وقت سابق أن ستيف هارويل عاني مؤخرا من المراحل الأخيرة من فشل الكبد حيث كان يتلقى الرعاية النهائية في منزله .

واعتزل ستيف هارويل العمل في عام 2021م بسبب مشاكل تتعلق بالصحة الجسدية والعقلية، فقد تسبب إدمانه الكحول في إصابته بمرض اعتلال عضلة القلب في عام 2013؛ ومن ثم أصيب حالة عصبية أثرت على ذاكرته وكلامه.

وبمجرد أن بدا مخمورا في عرض في ولاية نيويورك، حيث تم تصويره وهو يتلعثم في كلماته ويصرخ على الجمهور، قرر نجم الروك الأمريكي اعتزال العمل الفني.

ستيف هارويل وسماش ماوث

وقد حققت فرقة سماش ماوث الأمريكية سلسلة من الأغاني الناجحة في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع : All Star , Walkin' on the Sun , I'm a Believer.

ولد هارويل في كاليفورنيا عام 1967، وبدأ مسيرته الموسيقية في فرقة الراب F.O.S، والذين استندوا في صوتهم إلى إيقاعات ثقيلة لـ Chuck D و Public Enemy.