النقيب يرد على شكاوى أصحاب الصيدليات بسبب التسعيرة الجديدة

كشف الدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة القاهرة، تفاصيل شكاوى أصحاب الصيدليات بسبب ما تفعله شركات الأدوية في الدواء والتسعيرة الجديدة.



وقال نقيب الصيادلة القاهرة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، إن لدينا مشكلة في التسعيرة، وطالما تدخل كل الجهات وخاصة انها مشكلة كبيرة جدا.

وأضاف الدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة القاهرة، ان ايضا مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، وذهبت لوزير المالية وحصلت على الموافقة لإعادة الدواء منتهي الصلاحية لشركات الأدوية ولم ينفذ هذا القرار وهيئة الدواء.

وأشار الدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة القاهرة، إلى أن هناك صيدليات كثيرة تخسر وتغلق لهذه الأسباب، ونحتاج لدور أكبر من هيئة الدواء تتجاهل أصحاب الصيدليات، والأمر أصبح ظاهرة وصيدليات كثيرة اغلقت وعلينا الحذر بشدة من هذا الأمر.