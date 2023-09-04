بقرار من المحكمة.. اليابان تعلن بدء بناء مدرج عسكري لأمريكا في أوكيناوا

أعلنت المحكمة العليا اليابانية اليوم الإثنين، رفضها لقرار مدينة أوكيناوا بشأن بناء مدرج عسكري لقوات مشاة البحرية الأمريكية في الجزيرة.

وأمرت المحكمة أوكيناوا بالموافقة علي القرار الأمريكي رغم احتجاجات السكان المحليين الذين يعارضون وجود القوات الأمريكية.

وستمضي قدمًا في أعمال البناء المعلقة في وقت يُنظر فيه إلى الدور الاستراتيجي لأوكيناوا بأهمية متزايدة بالنسبة للتحالف العسكري الياباني الأمريكي في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين.

بدأت الحكومة المركزية اليابانية أعمال الاستصلاح في منطقة هينوكو على الساحل الشرقي لجزيرة أوكيناوا الرئيسية في عام 2018 لتمهيد الطريق لنقل محطة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية من حي مزدحم في الجزيرة.

ودعا حاكم أوكيناوا ديني تاماكي إلى خفض كبير في عدد الجيش الأمريكي في أوكيناوا، والإغلاق الفوري لقاعدة فوتينما وإلغاء بناء القاعدة في هينوكو.

وقال تاماكي إنه لن يتراجع وسيستمر في مطالبه رغم الحكم. وأضاف أن حكومة أوكيناوا ستدرس بعناية هذا الأمر لاتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.

وقد اتفقت الحكومتان اليابانية والأمريكية مبدئيًا في عام 1996 على إغلاق قاعدة فوتينما الجوية، بعد عام من اغتصاب تلميذة على يد ثلاثة أفراد عسكريين أمريكيين، مما أدى إلى حركة ضخمة مناهضة للقاعدة. لكن الاحتجاجات والدعاوى القضائية المستمرة بين أوكيناوا وطوكيو أعاقت الخطة لما يقرب من 30 عامًا.

وتقول طوكيو وواشنطن إن إعادة التوطين داخل أوكيناوا، بدلاً من نقلها إلى مكان آخر كما يطالب العديد من سكان أوكيناوا، هو الحل الوحيد.