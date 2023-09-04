عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شعب النيجر يظهر تأييده للجيش بإحياء الموسيقى العسكرية

صدى البلد

في أحد مقاطع الفيديو، تظهر ثلاث فنانات شهيرات يرتدين الزي العسكري وهم يشيدون بالجنود. وفي مشهد آخر، تتسابق شاحنات صغيرة عبر الصحراء لاعتراض المجرمين المشتبه بهم.

 

وفي مقطع ثالث، يطير تنين من مسلسل "لعبة العروش" في السماء، حيث شبهه مغني معروف مؤيد للجيش بالرجال الذين يرتدون الزي العسكري، وأثنى على "قوتهم وحكمتهم وذكائهم".

 

في 26 يوليو، في دولة النيجر، امتلأت موجات الأثير في محطة التلفزيون الحكومية بمقاطع فيديو موسيقية تمدح الجيش. تم تداول بعض مقاطع الفيديو هذه لسنوات، ولكن منذ الأحداث الأخيرة في النيجر تم إحياء الموسيقي العسكرية القديمة والجديدة، والتي تم إعادة إنتاجها الآن لتناسب عصر تيك توك.

 

في المقابلات التي أجرتها نيويورك تايمز، قال عشرات الفنانين والأكاديميين والمديرين التنفيذيين في مجال الترفيه إن تدفق مقاطع الفيديو والموسيقى الجديدة منطقيًا في بلد له تاريخ طويل من الاحترام تجاه الجيش متجذرا بعمق داخل المجتمع.

 

قالت النيويورك تايمز، ليس من الواضح عدد النيجيريين الذين يدعمون التحركات العسكرية. لكن الجاذبية الواسعة النطاق لهذه الأغاني ومقاطع الفيديو توفر نافذة على التاريخ والمشاعر الموجودة بين النيجيريين والجيش، الذي كان حاضرًا في كل مكان في الحياة السياسية للبلاد من خلال خمسة تحركات عسكرية خلال 50 عامًا، ومؤخرًا، الصراع مع حركات التمرد الإسلامية. 

 

لم يؤد التهديد بالتدخل العسكري من قبل مجموعة من دول غرب إفريقيا إلا إلى تعزيز عزيمة الشباب النيجيريين للدفاع عن بلادهم ودفع بعض الفنانين إلى إدانة التهديدات بأغاني لاذعة.

 

قالت حسينة عليدو، أستاذة اللغويات والدراسات الثقافية النيجيرية في جامعة روتجرز: "أغلبية الأصوات التي نسمعها الآن هي الأصوات المسموح بها". "إذا كنت لا تسمع أصواتًا أخرى، فماذا يعني ذلك؟ أن هناك الكثير من الرقابة".

 

على مدى الشهر الماضي، وقف مئات الشباب للحراسة كل ليلة، وقاموا بفحص السيارات المشبوهة أثناء استجابتهم لدعوة المجلس العسكري لحماية البلاد من الغزو الأجنبي. كانت الأغاني المؤيدة للجيش بمثابة موسيقى تصويرية متكررة.

النيجر الموسيقى العسكرية الرئيس المنتخب محمد بازوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

ترشيحاتنا

أثار الجدل بعمرة البدل..البلوجر أمير منير يدافع عن نفسه بعد هجوم السوشيال ميديا

فخ غير متوقع.. جندي بالجيش الأوكراني يروي تفاصيل مروعة عن الهجوم المضاد

الغرفة التجارية بالسعودية: تطبيق عمرة البدل غير مقبول وهو استغلال لضيوف الرحمن

بعد تحويله مقلبا للنفايات.. ماذا حدث لسور مجرى العيون؟|إجراءات عاجلة من الحكومة

تأكيدًا لـ صدى البلد.. طارق حامد إلى ضمك رسميًا

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

صور من حفل المنشد أحمد العمرى بمهرجان القلعة

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ