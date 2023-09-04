شعب النيجر يظهر تأييده للجيش بإحياء الموسيقى العسكرية

في أحد مقاطع الفيديو، تظهر ثلاث فنانات شهيرات يرتدين الزي العسكري وهم يشيدون بالجنود. وفي مشهد آخر، تتسابق شاحنات صغيرة عبر الصحراء لاعتراض المجرمين المشتبه بهم.

وفي مقطع ثالث، يطير تنين من مسلسل "لعبة العروش" في السماء، حيث شبهه مغني معروف مؤيد للجيش بالرجال الذين يرتدون الزي العسكري، وأثنى على "قوتهم وحكمتهم وذكائهم".

في 26 يوليو، في دولة النيجر، امتلأت موجات الأثير في محطة التلفزيون الحكومية بمقاطع فيديو موسيقية تمدح الجيش. تم تداول بعض مقاطع الفيديو هذه لسنوات، ولكن منذ الأحداث الأخيرة في النيجر تم إحياء الموسيقي العسكرية القديمة والجديدة، والتي تم إعادة إنتاجها الآن لتناسب عصر تيك توك.

في المقابلات التي أجرتها نيويورك تايمز، قال عشرات الفنانين والأكاديميين والمديرين التنفيذيين في مجال الترفيه إن تدفق مقاطع الفيديو والموسيقى الجديدة منطقيًا في بلد له تاريخ طويل من الاحترام تجاه الجيش متجذرا بعمق داخل المجتمع.

قالت النيويورك تايمز، ليس من الواضح عدد النيجيريين الذين يدعمون التحركات العسكرية. لكن الجاذبية الواسعة النطاق لهذه الأغاني ومقاطع الفيديو توفر نافذة على التاريخ والمشاعر الموجودة بين النيجيريين والجيش، الذي كان حاضرًا في كل مكان في الحياة السياسية للبلاد من خلال خمسة تحركات عسكرية خلال 50 عامًا، ومؤخرًا، الصراع مع حركات التمرد الإسلامية.

لم يؤد التهديد بالتدخل العسكري من قبل مجموعة من دول غرب إفريقيا إلا إلى تعزيز عزيمة الشباب النيجيريين للدفاع عن بلادهم ودفع بعض الفنانين إلى إدانة التهديدات بأغاني لاذعة.

قالت حسينة عليدو، أستاذة اللغويات والدراسات الثقافية النيجيرية في جامعة روتجرز: "أغلبية الأصوات التي نسمعها الآن هي الأصوات المسموح بها". "إذا كنت لا تسمع أصواتًا أخرى، فماذا يعني ذلك؟ أن هناك الكثير من الرقابة".

على مدى الشهر الماضي، وقف مئات الشباب للحراسة كل ليلة، وقاموا بفحص السيارات المشبوهة أثناء استجابتهم لدعوة المجلس العسكري لحماية البلاد من الغزو الأجنبي. كانت الأغاني المؤيدة للجيش بمثابة موسيقى تصويرية متكررة.