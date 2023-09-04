السبب مجهول.. اعتقال شخصين حفرا فجوة في سور الصين العظيم

اعتقلت الشرطة الصينية اليوم الإثنين، شخصين بعد إتلافهما جزءا من سور الصين العظيم في مقاطعة شانشي، باستخدام حفارة.

وقال التليفزيون المركزي الصيني “CCTV”، إن السلطات في مقاطعة يويو تلقت تقريرًا في 24 أغسطس يفيد بوجود فجوة في الجدار في بلدة يانغكيانخه.

وبعد التحقيق، وجدت الشرطة الصينية رجلا يبلغ من العمر ٣٨ عاما وامرأة تبلغ ٥٥ عاما استخدما حفارة لاختراق الجدار من أجل إنشاء طريق مختصر للمرور من خلاله، مما تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه.

ومن جهتها، قالت الشرطة الصينية، إن التحقيقات مستمرة.

وتعد المنطقة، المعروفة باسم السور العظيم الثاني والثلاثين، واحدة من الجدران الكاملة الباقية وأبراج المراقبة التي يعود تاريخها إلى أسرة مينغ (1368-1644) وهي مدرجة كموقع أثري ثقافي إقليمي، وقد تم تصنيف سور الصين العظيم كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 1987.