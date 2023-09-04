ليونيل ميسي: أشعر بحالة بدنية جيدة.. وأستطيع مواصلة اللعب

أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، أنه يشعر بحالة بدنية جيدة ويستطيع مواصلة اللعب.

وفاز إنتر ميامي على لوس أنجلوس إف سي بثلاثية، ضمن منافسات الدوري الأمريكي، فجر اليوم الاثنين.

وقال ميسي في تصريحات لشبكة “آبل تي في” عقب المباراة:" فيما بيننا أخبرنا بعضنا البعض أن تلك المباراة اختبار جيد لنر مدى جودتنا وما يمكننا القيام به، لعبنا في ملعب صعب للغاية ضد حامل اللقب، حققنا نتيجة مهمة للغاية".

وأضاف:" الفريق يتطور كل يوم، رأينا ذلك منذ البداية، كنا محظوظين بالتتويج ببطولة والوصول للنهائي، سنحاول تحقيق هدفنا باحتلال أي من المراكز الثمانية الأولى من أجل محاولة الفوز بالدوري، هذا هو طريقنا والانتصار يمنحنا ثقة أكبر".

وزاد:" تلك الطريقة التي نواصل التطور بها، بالنسبة لي أشعر بأنني بحالة بدنية جيدة، الحمدلله أستطيع مواصلة اللعب ومحاولة مساعدة الفريق بكل الطرق الممكنة، آمل أن نستمر في هذه الديناميكية".

وانتقل ميسي إلى إنتر ميامي في الميركاتو الصيفي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من باريس سان جيرمان.

وسجل ميسي 11 هدفًا وصنع 5 آخرين مع إنتر حتى الآن بمختلف المسابقات.

وتُعد تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها ميسي لوسائل الإعلام، حيث استجاب لطلب رابطة الدوري بناءً على اللوائح والقوانين الخاصة بها.