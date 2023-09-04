السفير صلاح حليمة: مصر لها دور محوري في ملف مواجهة تغيرات المناخ

كشف السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، دلالات مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أعمال قمة أفريقيا للمناخ في كينيا.

وقال صلاح حليمة في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن مصر لها دور محوري في ملف مواجهة تغيرات المناخ .

وأضاف صلاح حليمة :"مصر استضافت قمة تغير المناخ كوب 27 وأسفرت عن إنشاء صندوق التعويضات عن الأضرار من تغيرات المناخ".

وتابع صلاح حليمة :" قمة أفريقيا للمناخ تستهدف الوصول إلى رؤية مشتركة كي تتحدث أفريقيا بصوت واحد في ملف تغير المناخ والتحول للاقتصاد الأخضر ".

وأكمل صلاح حليمة :" قمة أفريقيا للمناخ تساهم بدور أفريقي في قمة المناخ كوب 28 المقرر عقدها في الإمارات ".