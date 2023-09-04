برلماني: بناء الانسان والاستثمار فيه أساس التطور فى سيناء

قال النائب ابو سريع امام عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن محافظة شمال سيناء تعد أحد البوابات الرئيسية لدخول مصر، لذا فإن حماية الأمن القومى بها ضرورة حتمية وهذا ما عملت الدولة علي تحقيقه بالعديد من الإجراءات وبشكل فعال أيضا.

بناء الانسان والاستثمار فيه

أضاف " امام " فى تصريح لـ " صدى البلد"، أن أساس إحداث التطور في سيناء هو العمل علي بناء الانسان والاستثمار فيه، فهذه هي التنمية الحقيقية التي يترتب عليها النهوض بمستوى المحافظة ككل، لافتا إلي أن منطقة سيناء تمتلك مقومات وثروات طبيعية متعددة تتطلب الاستغلال الأمثل للوصول إلي النمو المستدام .

و أوضح النائب : تمتلك أراضي سيناء مختلف أنواع الثروات الطبيعية خاصة المعادن وأهمها الحديد والمنجنيز ولهذا يمكن التركيز علي الإرتقاء بالصناعات المعدنية من خلال تدشين استثمارات بها بهذا القطاع، كذلك مجال الحرف الثراثية اليدوية، فالمنتجات السيناوية تحظى بإقبال كبير لدى المواطنين ومن ثم يجب التوسع فيها والترويج لها داخليا وخارجيا.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ، إلي الموقع الاستراتيجي لسيناء الذي يمكن استغلاله في جعل المنطقة منطقة لوجيستية هامة في التصدير للدول العربية المجاورة مثل السعودية والأردن وغيرها، كما يمكن الترويج لها أيضا فيما يتعلق بالجانب السياحى والذي سيحقق استفادة كبري اقتصاديا.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لجهود التنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء، حيث وجه الرئيس بأن تهدف هذه الجهود إلى صياغة مسار تنموي متطور ومتكامل، يتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء، ويتناغم مع جهود الدولة المماثلة في كل ربوع مصر، وذلك بتكاتف جميع وزارات وهيئات الدولة.

كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على الإجراءات والجهود الكبيرة التي بُذلت في سيناء على مدار السنوات السابقة من أجل استعادة الأمن والاستقرار، بما يمهد الطريق لتنفيذ الرؤية التنموية للدولة والعديد من المشروعات القومية في سيناء، بهدف توفير الحياة الكريمة ومستوى المعيشة اللائق لأهالي سيناء.