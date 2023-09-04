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رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: برنامج الإرشاد المهني له تأثير إيجابي على التنمية والازدهار الوطني

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف هو بالفعل خطوة هامة وإيجابية نحو تعزيز جودة التعليم العالي في مصر، موضحة أن هذا البرنامج يعكس التفهم العميق لأهمية ربط التعليم العالي بسوق العمل وضرورة تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية.

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خبير تربوي: برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني يحسن فرص الخريجين بسوق العمل

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وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن من خلال توجيه الطلاب وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل، ويمكن أن يتم تعزيز فرص التوظيف وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى ذلك تطوير المهارات المهنية والاجتماعية والتوجيهية للطلاب يمكن أن يسهم في بناء جيل من الخريجين القادرين على تحقيق النجاح في مجتمعاتهم وتسهيل تنمية الاقتصاد المحلي.

وأشارت الخبيرة التربوية إلى أن أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني بشكل عام، تعكس التركيز على الجانبين التعليمي والمهني ويمكن أن يسهم في تحسين فرص التعليم العالي والتوظيف في مصر، وبالتالي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على التنمية والازدهار الوطني.

وأضافت الدكتورة سامية خضر، أن تطور الكليات وتحسين الأقسام المختلفة لمواكبة التغيرات في العصر الحالي هو تطور مهم وضروري، ففي العالم الحديث تتغير احتياجات سوق العمل بسرعة، وهذا يتطلب من الجامعات والكليات أن يكونوا مرنين ومستجيبين لتلك التغيرات، لان إذا تم تطوير البرامج الأكاديمية وتحسينها بشكل مستمر، يمكن للطلاب الحصول على تعليم أفضل يناسب احتياجات سوق العمل.

ولفتت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن هذا التطور الكمي والكيفي في منظومة التعليم العالي شمل العديد من الجوانب مثل:

-تحديث المناهج:

تحسين وتحديث المناهج الدراسية لتضمين المواد والمفاهيم الحديثة التي تتوافق مع احتياجات الصناعة والتكنولوجيا الحديثة.

-تعزيز التفاعل مع الصناعة:

إقامة شراكات وتعاون مع الشركات والصناعات المختلفة لضمان تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية تعكس احتياجات سوق العمل.

-تنمية المهارات الطلابية:

توفير فرص التدريب والتطوير المهني للطلاب لتطوير مهاراتهم المهنية والاجتماعية والقيادية.

-تعزيز التوجيه المهني:

توفير خدمات التوجيه المهني للطلاب لمساعدتهم في اختيار مساراتهم المهنية وتحقيق أهدافهم.

-تنمية البحث والابتكار:

تعزيز البحث العلمي والابتكار في الجامعات لمواكبة التقدم التكنولوجي والاقتصادي.

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