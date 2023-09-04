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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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شعبة الادوات المكتبية: معرض أهلًا مدارس ساهم بخفض أسعار المستلزمات المدرسية

المستلزمات المدرسية
المستلزمات المدرسية

أكد محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، هناك رقابة شديدة على أسعار المنتجات في المكتبات، وهناك تشديدات صارمة لضبط السعر مع سعر السوق الذي يكون بناء على التسعير المبدئي الموجود، بناء على آليات السوق.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"،  إن معرض أهلًا مدارس ساهم بشكل كبير في خفض أسعار المستلزمات المدرسية.

الغرف التجارية ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك

وذكر أن هناك تعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهذا الأمر له تاثير كبير على السوق في خفض الأسعار، في ظل التشكيلة الكبيرة، مضيفًا أن معرض أهلًا مدارس يزوره تقريبًا 200 عارض للأدوات المكتبية ويكون هناك منافسة شديدة بين المصنعين والعارضين وكل العاملين بالمجال.


وأضاف أن هذه التشكيلة تخلق لدى المستهلك اختيار شيق لكل ما هو جديد في عالم المكتبات، مشيرًا إلى ان وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك متواجدين طوال فترة المعرض، وهم أداة الضبط لكل ما هو داخل المعرض.

وذكر أن معرض أهلًا مدارس يقام ضمن كل غرفة تجارية في كل محافظة، واختيار المكان في كل محافظة يكون بناء على التكدس السكاني والمارة.

ضبط السعر المستلزمات المدرسية عالم المكتبات جهاز حماية المستهلك

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