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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طريقة لا تصدق.. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للكلاب

طريقة لا تٌصدّق
طريقة لا تٌصدّق .. علماء يكتشفون طريقة لقول «أنا أحبك» للك

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق اليويتيوب الكثير من الجدل . يعد مقطع الفيديو لطريقة جديدة أكتشفها  مجموعة من الباحثون من قسم علم الأخلاق بجامعة Eötvös Loránd  لقول أنا أحبك للكلاب وفقا لتجربة تجربة جديدة من نوعها وذلك لاستكشاف سلوك الكلاب.

بحسب صحيفة ميرور البريطانية قد قام العلماء بتشغيل مقاطع كلام مسجل لـ12 رجلًا و12 امرأة للكلاب وذلك لاكتشاف ما إذا كانت هذه الحيوانات تتفاعل بشكل مختلف مع تلك الأصوات.

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يشرح مقطع فيديو التجربة، التي  تستخدم صوت طفل على كل من طفل رضيع وكلب. وتظهر النتائج  أن أدمغة الكلاب قد تستجيب بنفس الطرق الإيجابية للمجموعة العروض المبالغ فيها مثل الأطفال الرضع.

توفر  الدراسة أول دليل عصبي على استجابة الكلاب المتزايدة للكلام مع نبرة مبالغ فيها  مقارنة بالكلام الموجه للبالغين، خاصة عندما تتحدث به النساء وأظهرت الدراسة أن الكلاب تظهر تفضيلًا سلوكيًا للكلام الموجه للكلاب. 


 

أدمغة الكلاب تطبيق اليويتيوب مقطع فيديو

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