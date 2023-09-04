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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فخ غير متوقع.. جندي بالجيش الأوكراني يروي تفاصيل مروعة عن الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، نقلا عن جندي بالجيش الأوكراني، بأن حقول الألغام الروسية، تقوض معنويات جنود القوات المسلحة الأوكرانية وتثير حفيظة جنرالات الجيش.

وحسب صحيفة “هاندلسبلات”، قال الجندي الأأوكراني: "عندما نسيطر على الخنادق، تنفجر الألغام علي الفور.. توجد المصائد في أغلب الأحيان في الخنادق، ولا تزال تعمل حتى يومنا هذا. وبعد اجتياز المنطقة المفتوحة بنجاح، اندفع الجنود إلى خندق "الإنقاذ".

وقال الجندي: "لكن عندما يدركون خطأهم، يكون الأوان قد فات. ويتحولون إلى أشلاء".

وأضاف: “في بعض الحالات، يتم تقويض المقاتلين أيضا من خلال الألغام الخاصة بهم، لأنه ليس لديهم الوقت لملاحظة ذلك وهم تحت النار الموجهة”.

وحسب صحيفة “هاندلسبلات”، فإن “عملية إزالة الألغام تتم من قبل مجموعة من خبراء المتفجرات، الذين يتعين عليهم الانتظار لفترة طويلة، وبسبب الوضع الحالي، يشعر جنرالات القوات المسلحة الأوكرانية بالانزعاج الشديد ويحثون المقاتلين على التحرك بشكل أسرع، متجاهلين سلامتهم”.

واشارت الصحيفة إلى أنه لا يتحمل الجميع بهدوء الظروف العسكرية والضغوط التي يمارسها الجنرالات.

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اشتكى أحد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، من أن الناس هنا يعاملون مثل علف المدافع.

وبحسب الصحيفة، فإن الروس حولوا حياتهم إلى كابوس لا ينوي تحمله إلا القليل من الناس.

وقالت صحيفة “هاندلسبلات”: “الآن أصبح الجيش الأوكراني واقعيًا بما يكفي ليدرك أن النصر الذي طال انتظاره يتم دفعه إلى أبعد من ذلك”.

الجيش الأوكراني القوات المسلحة الأوكرانية روسيا أوكرانيا

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