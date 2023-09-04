ورشتي عمل لمناقشة الرخصة الدولية ومشروع المركز العلمي على هامش المؤتمر الدولي للرياضة للجميع

اقامت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للرياضة للجميع، اليوم الإثنين ورشتي عمل على هامش المؤتمر العلمي الذي ينظمه الاتحاد الدولي بالتعاون مع الاتحادين المصري والعربي، خلال الفترة من 7 وحتى 10 سبتمبر الجاري، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحت شعار " الرياضة للجميع إستثمار – تنمية".

وجاءت الورشة الأولى اليوم بعنوان الرخصة الدولية لمنظمي ومحكمي الرياضة للجميع، وترأس أعمال الورشة الدكتور فتحي ندى نقيب المهن الرياضية وعضو مجلس النواب، والدكتور عبداللطيف صبحي، وكيل كلية التربية الرياضة واستاذ التشريعات الرياضية، مقررا للورشة وعضوية كل من الدكتور محمد كمال السمنودي، والدكتور أحمد سعد الشريف، والدكتور تيمور راغب، والدكتور بهاء عبدالرحمن والدكتور عادل محمد عبدالمنعم، والدكتورة ايمان السعيد رفعت والدكتور طه عبدالرحيم.

بينما جاءت الورشة الثانية بعنوان:"مشروع المركز العلمي الدولي للابحاث ودراسات الرياضة للجميع" برئاسة محمد عبدالله الحمامي، والدكتور وليد أحمد عبدالرازق مقررا للجنة وعضوية كل من: الدكتور مسعد سيد عوض، والدكتور محمد العربي، والدكتور عمر سليمان هنداوي، والدكتور عبدالرحمن سيار، والدكتور مسعد الزامل، والدكتور يحيى الجيوشي، والدكتور صبحي سراج، والدكتور تامر عبدالعظيم.

و عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري للرياضه للجميع، اجتماعا هاما اليوم، برئاسة الاستاذ الدكتور يحي حسن، لمتابعة واستعراض كافة جوانب الندوات و الدورات المنعقده و بحث الاستعدادات النهائية للمؤتمر من أجل الظهور بالشكل الذي يليق بأسم وسمعة الدولة المصرية قاريا وعالميا.



وكانت اللجنة المنظمة قد أقامت على هامش المؤتمر 3 دورات تدريبية جاءت الدورة الأولى بعنوان: كيفية تصميم برامج التغذية لانقاص الوزن، حاضر فيها الدكتورة وفاء سعيد أخصائية التغذية العلاجية وتغذية الرياضيين، والدكتور حمدي الامين، استاذ التغذية الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.

وكانت الدورة الثانية بعنوان:" تصميم برنامج التدريبات الهوائية (الكارديو) وحاضر فيها الدكتور شريف احمد، مؤسس برنامج هوسا للرقص الرياضي، والدكتور محمود فرج، والدكتور حازم الروبي استاذ القياس والتقويم المساعد بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان.

بينما جاءت الدورة الثالثة بعنوان:" إعداد أخصائي برامج الرياضة للجميع.حاضر فيها الدكتور يحيى حسن استاذ الترويج الرياضي بجامعة حلوان و الدكتور محمد امين استاذ الترويج الرياضي بجامعة حلوان، والدكتور طه جمال استاذ الترويج الرياضي المساعد بجامعة حلوان.