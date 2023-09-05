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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأعجوبة.. شاهد ماذا فعل

ذكاء طفل ينقذ والدته
ذكاء طفل ينقذ والدته من الموت بأزمة صحية طارئة .. شاهد ماذا

في واقعة غريبة من نوعها استطاع طفل يدعى رايان ريد ويبلغ من العمر (8 سنوات) إنقاذ والدته المريضة وذلك بفضل سرعة بديهتها وحسن تصرفه، فقد قام رايان بالاتصال بالإسعاف وذلك بعد تعرض والدته أليسيا، والتي  تبلغ 27 عاما،  و تعد مصابة بمرض الربو لرد فعل تحسسي يكاد أن يكون مميتا.

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ووفقا لموقع اكسبريس قد اتصل رايان ريد بالمسعفين وذلك بعد أن لاحظ أن والدته  تعاني من حالة خطيرة من الحساسية المفرطة، مما جعلها غير قادرة على التحدث أو التنفس.

وقد عانت الأم من رد الفعل التحسسي وذلك بعد أن وصف لها طبيبها مضادا حيويا للالتهاب المسالك البولية.

وقالت الأم إنها بدأت أن تشعر بفقدانها لوعيها وتحول جلدها إلى اللون الأحمر القرمزي، إلا أن المثير للإعجاب هو عدم شعور طفلها بالذعر أو التوتر  ، فعادة ما يكون الطفل بهذه المواقف قلقا للغاية، وهادئا وخجولا.

وقالت الأم: لقد قمت بالذهاب بعد الغداء مباشرة إلى الصيدلية وذلك للحصول على بعض  المضادات الحيوية، إلا أنه بعد 5 دقائق من تناولها بدأت المعاناة، والحكة في الحلق وعدم قدرة على التنفس.

وأضافت أنه قد  قام ابني بالاتصال بالإسعاف والإجابة  على كافة  الأسئلة المتعلقة بعنوان المنزل.

الاتصال بالإسعاف الحساسية المفرطة المسالك البولية مضادا حيويا

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