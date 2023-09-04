أهالي سيناء يطالبون بإنشاء مصنع للبنجر وتوفير الأسمدة.. فيديو

بعد تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، من الفيروز لاحتفالية تسليم عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء.

وشارك الإعلامي أحمد موسى أهالي سيناء فرحتهم بتسلمهم عقود تملك الأراضي الزراعية.

ووجه أهالي سيناء الشكر إلى القيادة السياسية عقب حصولهم على عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، كما أن مؤسسات الدولة تقف بجانبهم من خلال المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها.



وطالب المواطنون الذين تسلموا عقود تمليك الأراضي الزراعية في سيناء، بضرورة إنشاء مصنع للبنجر لأنه من المحاصيل الرئيسية التي يتم زراعتها في سيناء، بالإضافة إلى توفير الأسمدة اللازمة لتغذية المحاصيل المنزرعة.