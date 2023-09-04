بسبب كبر سنه .. رد صادم من بايدن على منتقديه

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه يزداد حكمة كلما كبر في السن، مشيرا إلى أنه لن يتقاعد وسيخوض الانتخابات المقبلة رغم كبر سنه.

وقال بايدن، خلال حدث في فيلادلفيا: "سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلا لإدارة البلاد.. هذا غير صحيح، فالشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".

وأضاف: "خضت غمار عالم السياسة لفترة طويلة جدا، ربما أطول من أي شخص آخر، ولكم أن تحكموا، سأستمر في فعل ذلك بمساعدتكم".

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم بايدن، المرشح الرئاسي الحالي، دونالد ترامب بالتسبب في ”الكساد الكبير” علي غرار الرئيس الأمريكي، هربرت هوفر.

وقال بايدن: "لم يمض وقت طويل حتى كنا نفقد وظائفنا في هذا البلد. الرجل الذي سبقني، من بين رئيسين في التاريخ، ترك منصبه بوظائف أقل في أمريكا مما كانت عليه عندما تم انتخابه. والآخر كان هربرت هوفر.. هل هذه صدفة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "عندما كان آخر رجل هنا، أرسلنا وظائف إلى الصين، والآن نعيدهم إلى الوطن من الصين".