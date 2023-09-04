منها وقف إطلاق النار..برلماني سوداني يكشف تفاصيل زيارة البرهان لـ سيلفا كير البرهان

كشف استيفن نقور عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان القومي في جنوب السودان، عن تفاصيل زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، قائلا إن الأخير زاهر جنوب السودان للمرة الثانية، وكانت زيارة هامة للغاية.

تفاصيل زيارة عبد الفتاح البرهان

وأضاف "نفور"، خلال تصريحات تلفزيونية له مع الإعلامية مروة فهمي عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن زيارة البرهان تطرقت إلى القضايا الأساسية والتي تؤرق الجوار السوداني والمجتمع الدولي.

وتابعت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان القومي في جنوب السودان، أن المشاورات واللقاء بين كلا من البرهان وسيلفا كير كانت حول أهمية وضرورة وقف إطلاق النار من أجل استعادة الأمور من جديد لنصابها.

وشدد على أن الحكومة السودانية تعلم أهمية سيلفا كير في إنهاء الصدع الدائم في السودان في الوقت الحالي، ولذلك الجميع في جنوب السودان رحب بشكل كبير بالزيارة الرسمية والتي تعد واحدة من الزيارات التاريخية.

وأوضح أن الزيارة شهدت العديد من المواضيع منها التجارة التبادلية بين كلا الدولتين، ودفع عمليات السلام للأمام والعمل على وقف إطلاق النار لاعادة الاستقرار من جديد.