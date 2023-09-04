رئيس وزراء النيجر: محادثات جارية لانسحاب القوات الفرنسية سريعا

كشف رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري، علي لامين زين، عن إجراء مفاوضات بشأن انسحاب سريع للقوات الفرنسية من البلاد.

وحسب وكالة “فرانس برس”، إن قال علي لامين زين، إن “هناك محادثات جارية لضمان مغادرة القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد سريعا".

وأضاف أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة المعين من قبل المجلس العسكري في النيجر علي لامين زين إن قوات الأمن تعمل على ضمان الأمن في البلاد.

وأضاف “زين” أن سلطات النيجر مستمرة في مواجهة التهديدات الإرهابية، مشيرا إلى تركيز الجهود على الجانب الاقتصادي ومواجهة آثار العقوبات، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

يذكر أن مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" فرضت عقوبات ضد النيجر بعد أزمة 26 يوليو الماضي، التي بدأت باحتجاز الرئيس المنتخب محمد بازوم في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي من قبل عبد الرحمن تشياني قائد الحرس الرئاسي الذي نصب نفسه رئيسا للمجلس الانتقالي في البلد الواقع بالقرن الأفريقي.