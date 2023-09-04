عقود مؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية.. أحد مشايخ سيناء: شكرا للرئيس السيسي

وجه الشيخ عبد الله أبرج احد مشايخ سيناء، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توزيع العقود المؤمنة على المنتفعين من الأراضي الزراعية بسيناء.



وقال عبد الله أبرج في تصريحات له في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" نشكر الرئيس السيسي ووزير الدفاع على اهتمامهم بأبناء سيناء وإعطائهم الملكية ".

وتابع عبد الله أبرج:" الرئيس السيسي استجاب إلى مطالبنا بإعطائنا عقود للمنتفعين من الأراضي الزراعية بسيناء ".

واكمل عبد الله أبرج:"ما نشهده الآن حدث تاريخي ويجعل اأبناء سيناء يضعون المزيد من الثقة في القيادة السياسية ونحن مستمرين مع تنمية الدولة ".

ولفت عبد الله أبرج :" 90 % من أبناء سيناء يستثمرون في الوادي وبعد توافر عقود ملكية في سيناء سيقوم أهالي سيناء بالتعمير في أرض سيناء ".





