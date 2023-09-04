أحد مشايخ سيناء عن عقود المنتفعين من الأراضي الزراعية: نشهد حدثا تاريخيا

وجه الشيخ سليم احد مشايخ سيناء، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توزيع العقود المؤمنة على المنتفعين من الأراضي الزراعية بسيناء.

وقال سليم في تصريحات له في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" نحن أمام حدث تاريخي وربنا ينصر مصر".

وأضاف سليم:" بفضل مجهودات القوات المسلحة والشرطة تم دحر الإرهاب وتم فرض حالة من الأمن والأمان والاستقرار داخل سيناء".

وتابع سليم :" أهالي سيناء بدأوا في الحصول على العقود المؤمنة للمنتفعين من الأراضي الزراعية ".

وأكمل سليم:" نشكر القيادة السياسية والرئيس السيسي"، مضيفا:" سيناء موقع استراتيجي واقتصاد مصر سوف يرتفع أكثر بتنمية أراضي سيناء في المستقبل".