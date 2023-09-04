صلاح محسن مشكلته في نفسه ..نجم الأهلي السابق يكشف عن مواصفات المهاجم المنتظر

أكد أحمد عبد المنعم (كشري) ، نجم الأهلي الأسبق ، أن الفريق يحتاج مهاجم أجنبي سوبر بالفعل يجيد استغلال ضربات الرأس لأن هذا العنصر غائب عن الفريق الأحمر منذ سنوات.

وأوضح كشري عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أنه منذ رحيل الأنجولي فلافيو عن الأهلي والفريق لم يجد مهاجماً أجنبياً مميزاً يجيد ضربات الرأس سوى الإيفواري سليماني كوليبالي الذي لعب لفترة قصيرة.

وأشار إلى أن صلاح محسن مهاجم مميز ويعلم قدراته جيداً لأنه كان مدرباً لأحد فرق الناشئين حين كان ناشئاً في إنبي ويجيد في دور المهاجم الصريح.

وأكد أن صلاح محسن مشكلته في نفسه فهو قصر لفترات ولم يستغل قدراته الهجومية المميزة التي ترجح كفته.

