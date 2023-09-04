أخبار التعليم| ظهرت الآن.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع التعليم.. لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: برامج تدريبية في مجال الحوسبة السحابية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) العالمية، عن فتح باب التقدم للبرنامج التدريبي في مجال الحوسبة السحابية والشبكات وتحليل البيانات لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية وكذلك العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسات التابعة للتعليم العالي.

التعليم تتخذ إجراءات عاجلة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمجتمع السيناوي

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع قيادات الوزارة؛ لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمشاركة في الخطة التنفيذية لوضع استراتيجية متكاملة ومنسقة بين كافة الأجهزة المعنية للنهوض بالمجتمع السيناوي، وفقا للتكليفات الرئاسية.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات

آخر موعد للتسجيل في اختبارات القدرات 2023.. محور اهتمام مئات الألاف من الطلاب حاليا خاصة عقب فتح مكتب التنسيق باب التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي تتطلب قدرات خاصة في الدراسين خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وذلك يوم الخميس الماضي 31 أغسطس 2023.

ظهرت الآن .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الان عن تفعيل رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم .

رئيس جامعة حلوان يكرم محرر صدى البلد كريم ناصر على جهوده المتواصلة

كرّم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان محرر التعليم العالي بموقع صدي البلد الزميل كريم ناصر

جاء هذا التكريم تقديرًا لمجهودات الزميل كريم ناصر محرر التعليم العالي في موقع “صدى البلد”، وجهده المتواصل في تغطية أحداث وفعاليات جامعة حلوان و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

خبير تربوي: برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني يحسن فرص الخريجين بسوق العمل

قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف تعد خطوة مثيرة ومهمة لتعزيز جودة التعليم العالي والتوجيه المهني في مصر، موضحًا أن إنشاء مراكز التطوير المهني ساعد الطلاب والخريجين على تحسين فرصهم في سوق العمل وزيادة مهاراتهم واستعدادهم للعمل في مجالاتهم المختارة.

خبير: الجامعات تعمل علي توفير دعم وإرشاد للطلاب في اختيار تخصصاتهم وأهدافهم المهنية

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني يمثل فعلاً بداية هامة في تحقيق توفير فرص التطوير المهني وتوجيه الطلاب والخريجين نحو مسارات مهنية ناجحة، حيث تعمل الجامعات علي تمكين الطلاب والخريجين ليصبحوا مبدعين ومخترعين في مجتمعهم.

خبير تعليم: برنامج الإرشاد المهني له تأثير إيجابي على التنمية والازدهار الوطني

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف هو بالفعل خطوة هامة وإيجابية نحو تعزيز جودة التعليم العالي في مصر، موضحة أن هذا البرنامج يعكس التفهم العميق لأهمية ربط التعليم العالي بسوق العمل وضرورة تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية.

تعاون بين التعليم و"القومي للأمومة" لبناء قدرات الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

استقبل الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لتعزيز سُبل التعاون ومناقشة آليات العمل المشتركة فيما يتعلق ببرامج حماية الطفل ودعم حقوقه، وذلك فى إطار المبادرة الوطنية "تمكين الطفل المصري".