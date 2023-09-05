أخبار التعليم| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وموعد إعلانها.. كل ما تريد معرفته عن المسابقة الدولية بمجال بحوث التحكيم بحقوق عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

كل ما تريد معرفته عن المسابقة الدولية بمجال بحوث التحكيم بحقوق عين شمس

أعلن مركز التحكيم بكلية الحقوق جامعة عين شمس CAFLAU برئاسة الدكتور محمد صافى، عميد الكلية، والدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير المركز، عن انطلاق المسابقة الدولية فى مجال بحوث التحكيم فى دورتها الأولى.

لطلاب الدبلومات الفنية 2023.. موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد

طلاب الدبلومات الفنية 2023.. بدأ أمس التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي موعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد المصرية وموعد التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والرابط الرسمي للتسجيل للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية نظام 3 سنوات و5 سنوات لكل التخصصات صناعي وزراعي وتجاري وسياحة وفنادق.

ترقبوا نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 … نكشف موعد إعلانها

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .

الموقع متاح .. اعرف نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من هنا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ينتظرها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث سيطرت على جميع محركات البحث موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة حيث يترقبها الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على أولادهم والتحاق الطلاب بالكليات المناسبة لمجموعهم.