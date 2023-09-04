جهاد جريشة يعلق على اختيار حكم لقاء السوبر الأفريقي

أثنى الخبير التحكيمي جهاد جريشة على قرار لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بتعيين الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري في كأس السوبر الأفريقي.

وقال جريشة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن أتشو هو خليفة مواطنه إيريك كاستان موضحاً أن لجنة الحكام بدأت الاعتماد على وجوه جديدة في البطولات القارية.

وأشار إلى أن هناك وجوه جديدة دخلت في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي مثل جمال حيمودي.

وأكد أن بيير أتشو حكم مميز وهادئ ولا يتسرع في منح الإنذارات للاعبين خلال المرحلة القادمة.

