3 غرز | محمود الخطيب يتعرض للإصابة بالرأس..تعرف علي السبب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تعرض للإصابة في الرأس داخل الجيم.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الخطيب تواجد في الجيم بالنمسا، وأثناء ممارسته بعض التدريبات شعر بدوران رأس ليصاب بالرأس ويتم نقله للمستشفى وتلقى 3 غرز".
ومن المقرر أن تبدأ مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.
الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023
النادي الأهلي – بطل أفريقيا.
مانشستر سيتي – بطل أوروبا.
كلوب ليون المكسيكي – بطل دوري أبطال الكونكاكاف.
أوراوا ريد دياموندز الياباني – بطل دوري أبطال آسيا.
أوكلاند سيتي النيوزلاندي – بطل دوري أبطال أوقيانوسيا
اتحاد جدة – بطل دوري روشن السعودي وممثل عن البلد المستضيف.
فيما لم يتحدد بطل كوبا ليبرتادورس حتى الأن.