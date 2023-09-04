3 غرز | محمود الخطيب يتعرض للإصابة بالرأس..تعرف علي السبب

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تعرض للإصابة في الرأس داخل الجيم.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الخطيب تواجد في الجيم بالنمسا، وأثناء ممارسته بعض التدريبات شعر بدوران رأس ليصاب بالرأس ويتم نقله للمستشفى وتلقى 3 غرز".

ومن المقرر أن تبدأ مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023

النادي الأهلي – بطل أفريقيا.

مانشستر سيتي – بطل أوروبا.

كلوب ليون المكسيكي – بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

أوراوا ريد دياموندز الياباني – بطل دوري أبطال آسيا.

أوكلاند سيتي النيوزلاندي – بطل دوري أبطال أوقيانوسيا

اتحاد جدة – بطل دوري روشن السعودي وممثل عن البلد المستضيف.

فيما لم يتحدد بطل كوبا ليبرتادورس حتى الأن.