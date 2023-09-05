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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أبرزها عطلة المولد النبوي| 11 يوما إجازة خلال شهر سبتمبر.. وآخرها 6 أكتوبر

صدى البلد

احتلت إجازة المولد النبوي الشريف، الصدارة على محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الماضية، حيث اقتربت ذكرى المولد النبوي الشريف، ويبحث موظفو الدولة عن كون إجازة المولد النبوي من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، إضافة إلى أي أجازة أخرى يستغلها المواطن في قضاء يوم مصيف قبل بدء العام الدراسي الجديد.

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إجازة المولد النبوي الشريف

يحين موعد إجازة المولد النبوي، يوم الأربعاء 12 ربيع الأول، وهو الموافق 27 سبتمبر 2023، ويحتفل المسلمون في مختلف بقاع الأرض بـ إجازة المولد النبوي باعتبارها إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفقا لما صرحت به الدولة.

أما عن حقيقة ترحيل إجازة المولد النبوي من يوم الأربعاء إلى الخميس وضمها لأيام الإجازة الأسبوعية فلم يتم إصدار تصريحات رسمية من مجلس الوزراء حول هذا الشأن، حتى الآن، الا انه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء، من المحتمل ترحيلها للخميس ليصبح لدى المواطن 3 أيام اجازة بضم الجمعة والسبت.

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11 يوم أجازة رسمية للموظفين والعاملين بالدولة

يُصادف في شهر سبتمبر الجاري 10 أيام عطلة رسمية، إضافة إلى المولد النبوي، ليصبح لدى المواطن 11 يوم راحة.

وبدأت الإجازات مع بداية شهر سبتمبر يومي الجمعة والسبت، 1 ، 2 سبتمبر، ويتبقى:
يوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر 
يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 
يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر
يوم السبت الموافق 16 سبتمبر
يوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر 
يوم السبت الموافق 23 سبتمبر
يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر
يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 
يوم السبت الموافق 30 سبتمبر

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باقي الإجازات الرسمية حتى نهاية العام

 لم تقتصر الإجازات الرسمية هذا العام على إجازة المولد النبوي فقط، فلا يزال هناك يوم آخر وهو يوم الجمعة 6 أكتوبر، الذي يعد آخر الإجازات الرسمية 2023 لهذا العام.

ويعد السادس من أكتوبر احتفالًا بـ عيد القوات المسلحة، ومن المتوقع أن يتم استبداله بيوم الخميس 5 أكتوبر لأن الجمعة إجازة رسمية، ووفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل تكون جميع الإجازات الرسمية 2023 مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

 

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عطلة المولد النبوي 6 اكتوبر المناسبات الرسمية موظفو الدولة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر

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