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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة بالعريش لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.. تفاصيل

لقاء تمويل المشروعات
لقاء تمويل المشروعات بالقروض من أدارة تنميه القريه بسيناء

نظم مجلس  مدينة العريش  محافظة شمال سيناء ، ندوة لمساعدة الشباب في تمويل المشروعات من  "برنامج  مشروعك وتنمية القرية" ، وذلك للاهتمام بأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، طبقا لتوجيهات وزارة التنمية المحلية ،وتكليفات  الدكتور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ ،  بالاهتمام بالمشروعات  وتسهيل أجراءات تمويلها  .

 

 

حضر اللقاء اللواء أسامه أحمد عفش رئيس مدينة العريش ، وأعضاء  لجنة من وزارة التنمية المحلية برفقة المهندس  أسامة الشريف ديوان عام المحافظة ومدير عام أدارة مشروعك بالمحافظة ، و مازن الجمل أدارة مشروعك بوزارة التنمية المحلية، و احمد سعيد أدارة صندوق التنمية المحلية ، وجميلة محمد وزارة التنمية المحلية  ،  وسلوي سمير من صندوق التنمية المحلية،  و ياسر الدرز ديوان عام المحافظة، وعبد الخالق حلاوة مدير الإنتاج بديوان عام المحافظة .


تنمية القرية :

 

وتهدف الندوة، التيسير  على الشباب والمنتفعين من صندوق التنمية المحلية للحد من البطاله ومساعدة الشباب لعمل مشاريع خاصه بهم وكذلك للمرأة المعيلة لعمل مشروع منزلي .. يتم تمويل المشروعات بالقروض المتاحة.

  أدارة تنمية القريه كما يلي:
اولا: المشروعات متناهية الصغير اغنام + مفروشات وخلافه وتبدا من 5000 الى 20000ج بدون فرائد وأول قسط بعد ثلاث شهور .

ثانيا: مشروعات الصغيره ملابس جاهزه + سوبر ماركت + محل تجارى والخ ويبدء من 15000ج الى 50000 جنية..حيث يتم سحب استمارة من تنميه القريه بالمجلس مجانا .

أما  المشروعات الممولة من أدارة مشروعك  ، يمكن  الحصول على قروض ميسرة عن طريق إدارة مشروعك كما يلي:

 أولا :قرض حتي 30000جنية ، والمطلوب صوره بطاقه + ايصال كهربا + عقد ايجار + ضامن .

ثانيا: قرض حتي 100000جنية ،  بطاقه ضريبيه + سجل تجاري + تأمين المنشأة .

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العريش ندوة الشباب المشروعات التنمية

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