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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرسلا تحياته .. بابا الفاتيكان يوجع رسالة مهمة إلى شعب الصين

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أرسل البابا فرانسيس تحياته إلى الصين، واصفا مواطنيها بأنهم شعب 'نبلاء' وطلب من الكاثوليك في الصين أن يكونوا 'مسيحيين صالحين ومواطنين صالحين'، في أحدث عرض له على الدولة الشيوعية لتخفيف القيود المفروضة على الدين.

وأدلى فرانسيس بهذه التعليقات غير المكتوبة في نهاية قداس في عاصمة منغوليا، حيث دعا أساقفة هونج كونج السابقين والحاليين، الكاردينال جون تونج هون ورئيس الأساقفة ستيفن تشاو، إلى تطويقه أثناء حديثه.

وقال باللغة الإيطالية 'هذان الشقيقان الأسقفان - الفخري لهونج كونج والأسقف الحالي لهونج كونج. أود أن أستغل وجودهما لإرسال تحية حارة إلى الشعب الصيني النبيل'.

وقال 'أتمنى الأفضل لجميع الشعب (الصيني) للمضي قدما والتقدم دائما. وللكاثوليك الصينيين أطلب أن يكونوا مسيحيين صالحين ومواطنين صالحين'.

تحدث فرانسيس في نهاية حدث غير مسبوق حيث كان هو وجميع السكان الكاثوليك في بلد ما في نفس الغرفة. وفي رحلته إلى منغوليا، التي تختتم يوم الاثنين، يزور طائفة كاثوليكية يبلغ عددها 1450 شخصًا فقط.

وقال فرانسيس يوم السبت، في كلمات بدا أنها تستهدف الصين وليس منغوليا، إن الحكومات ليس لديها ما تخشاه من الكنيسة الكاثوليكية لأنه ليس لديها أجندة سياسية.

وتتبع بكين سياسة 'إضفاء الطابع الصيني' على الدين، في محاولة لاستئصال التأثيرات الأجنبية وفرض الطاعة للحزب الشيوعي.

وكانت الاتفاقية التاريخية لعام 2018 بين الفاتيكان والصين بشأن تعيين الأساقفة هشة في أحسن الأحوال، حيث اشتكى الفاتيكان من أن بكين انتهكت هذه الاتفاقية عدة مرات.

العبارة التي استخدمها البابا يوم الأحد - 'المسيحيون الصالحون والمواطنون الصالحون' - هي عبارة يستخدمها الفاتيكان بشكل متكرر في محاولة إقناع الحكومات الشيوعية بأن منح الكاثوليك المزيد من الحرية لن يؤدي إلا إلى مساعدة بلدانهم على التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

واستخدم الفاتيكان نفس العبارة فيما يتعلق بفيتنام، حيث قام في يوليو/تموز برفع مستوى العلاقات من خلال السماح للفاتيكان بأن يكون له ممثل بابوي مقيم في هانوي.

وطلب الفاتيكان من الصين السماح بمكتب مماثل في بكين. وقال دبلوماسيون لرويترز إن مسؤولي الفاتيكان يأملون في أن يساعد قبول فيتنام في يوليو تموز في إقناع بكين بأن تحذو حذوها.

وقام تشاو، أكبر رجل دين كاثوليكي في هونج كونج، في أبريل بأول زيارة للعاصمة الصينية يقوم بها أسقف من المستعمرة البريطانية السابقة منذ ما يقرب من 30 عامًا.

وقال تشاو، الذي سيعينه البابا كاردينالا هذا الشهر، للصحفيين في مناسبة بابوية يوم السبت إنه يأمل أن تصبح الكنيسة في هونج كونج 'كنيسة جسر' مع البر الرئيسي للصين.

قاد تشاو وفداً إلى منغوليا يضم حوالي 40 كاثوليكيًا من هونج كونج، وقال تشاو إن الكنيسة الكاثوليكية في آسيا تنمو وهي في وضع يمكنها من مساعدة الكاثوليك من الشرق والغرب على فهم بعضهم البعض بشكل أفضل.

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