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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا.. لافروف يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك

لافروف
لافروف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، في نادي فالداي الدولي للمناقشة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.

وقال الدبلوماسي الكبير: 'من المتوقع أن يشارك سيرجي فيكتوروفيتش في فعاليات على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك'.

وأشار إلى أن لافروف سيتوجه إلى فلاديفوستوك بعد زيارات إلى جاكرتا لحضور قمة شرق آسيا، وبنغلاديش حيث سيتواجد الوزير في 8 سبتمبر، ونيودلهي للمشاركة في قمة مجموعة العشرين يومي 9 و10 سبتمبر.

وسيعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن في فلاديفوستوك في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر عام 2023. وسيكون شعاره 'نحو التعاون والسلام والازدهار'. يتم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة Roscongress. تاس هي شريك المعلومات العامة لـ EEF.

المنتدى الاقتصادي الشرقي أندريه رودنكو سيرغي لافروف شرق اسيا فعاليات المنتدى فلاديفوستوك قمة مجموعة العشرين نادي فالداي الدولي

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