نوال الزغبي تستعرض جمالها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة نوال الزغبي، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت نوال الزغبي انظار جمهورها بأطلالة شبابية بمكياج جذاب يبرز جمال ملامحها ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

يذكر أن المطربة اللبنانية نوال الزغبي تعرضت لهجوم شرس نتيجة ظهورها فى إحدى المناسبات في رمضان وهيتحتسي كأسا من الكحول، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة، ليتركز البحث على عبارتي "نوال الزغبي إنستجرام"، و "صورنوال الزغبي تشرب كحول".

وحرصت نوال الزغبي على الرد على ما أثير حولها لكشف الحقيقة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.