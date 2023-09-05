أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يحقق مطالب أهالي سيناء

أخبار مصر.. لم تنسَ الدولة المصرية يومًا تضحيات أهالي سيناء للحفاظ على أرض الفيروز خلال مواجهتهم للإرهاب في الـ 10 سنوات الماضية كتفًا بكتف مع القوات المسلحة والشرطة، انتهى بانتصار إرادة المصريين... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

السيسي يحقق حلم أهالي سيناء| "صدى البلد" يشارك في احتفالية القوات المسلحة لتسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية

سيناء، الأرض المقدسة، تلك الأرض التي تجلى عليها رب العزة وأقسم بها، مر الأنبياء عليها، وزادها الله قدسية على قدسيتها، فهي الأرض المُباركة والبقعة الغالية على قلب كل مصري، كما أنها المفتاح لموقع مصر العبقري في قلب العالم بقاراته وحضاراته، فهي محور الاتصال بين آسيا وأفريقيا وبين الشرق والغرب.

لتعزيز النشاط الاستثماري..مدبولي يستقبل مبعوث الرئيس السريلانكي خلال قمة أفريقيا للمناخ بكينيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، Ruwan Wijewarden مبعوث الرئيس السريلانكي، والوفد المرافق له. على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.

رئيس الوزراء يتفقد المستشفى القبطى فى كينيا.. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المستشفى القبطى فى كينيا ، وذلك على هامش مشاركته فى احتماعات قمة إفريقيا للمناخ، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.

أبو العينين ينعى المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمزيد من الحزن والآسي المغفور له بإذن الله - المستشار سامي مهران – الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب الذي رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع مع المرض .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

"كوب لبن نظيف".. كيف حققت مصر طفرة في صناعة الألبان؟| خاص

تعد صناعة الألبان من الصناعات الهامة في مصر، وتلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين من الغذاء الصحي، ويعتبر الحصول على كوب لبن نظيف، من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى تهدف إلى تطوير الإنتاج بـ قطاع الألبان والثروة الحيوانية

الرئيس السيسي يبحث الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء إسلام عطية رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

السيسي يوجه بتكامل إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية مع جهود تطوير منظومة التقاضي

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السجائر.. وهذه حقيقة ارتفاع الأسعار

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، منصور عبدالغني، موعد انتهاء أزمة السجائر في مصر، وأكد أن أزمة السجائر ستنتهي خلال أسبوع بمجرد شراء التبغ الخام وزيادة الإنتاج، ولن يكون هناك تحركا في الأسعار بعد صفقة شركة جلوبات والشرقية للدخان.

حقيقة وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية.

سياحة المهرجانات تغير وجه خريطة مقاصد مصر "خاص"

سياحة المهرجانات غيرت وجهة الخريطة السياحية في مصر ، خاصة ان المنتج السياحي المصري سابقا كان متوقف على محطتي السياحة الشاطئية و الثقافية ، ليتحرك القطار السياحي نحو تنشيط الفعاليات والمهرجانات الفنية أبرزهم مهرجان القلعة ومهرجان العالمين الذين حركوا الحياة السياحة نحو زيادة في تدفقات السائحين.

قوات شرق القناة تنظم احتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب إحتفالية لتسليم "العقود المؤمنة" للمنتفعين بالأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الواقعة ضمن القرار الجمهورى رقم171لسنة 2022.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

قرارات مهمة في وزارة السياحة والآثار

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، قرارين وزاريين، بتشكيل لجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.

وزير العمل يزور أكبر مجمع للإصدارات الذكية والمؤمنة في الشرق الأوسط.. صور

التقى حسن شحاتة وزير العمل ،اليوم الإثنين، اللواء أحمد عبدالسلام،الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات الذكية والمؤمنة للتعاون ،وللإستفادة بالإمكانات المتميزة للمجمع ،بما يدعم خطة الوزارة للميكنة والتحول الرقمي وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية التي يقدمها المجمع.

تعرف على الدول المشاركة في تدريب النجم الساطع 2023|انفوجراف

نشرت القوات المسلحة أنفوجراف خاص بالدول المشاركة في التدريب العسكري النجم الساطع 2023 والذي يقام في نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية.

الألف يوم الذهبية تستعرض نقل التجربة المصرية في رعاية صحة الأم والطفل إلى الأردن

شاركت الدكتور عبلة الالفي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لاطباء الكلية الملكية لطب الأطفال والمشرف العام على المبادرة الرئاسية الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية على مدار يومين في ورشة عمل حول تنمية صحة الأم والطفل بالمملكة الأردنية الهاشمية

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مثمنة موافقة السيسي عليه.. راعي مصر: قانون العمل الأهلي التنموي نقلة نوعية

ثمن المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي وذلك بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.

على هامش أول قمة إفريقية للمناخ.. رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لنظيره الكيني

استقبل الرئيس وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، في اجتماعات قمة أفريقيا للمناخ التي تستضيفها كينيا يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري.