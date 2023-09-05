مجلس الأمة الجزائري: مبادرة حل الأزمة بالنيجر ترتكز على رفض التدخل الأجنبي

أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل أن بلاده لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون غيرها من الدول، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لحل الأزمة في النيجر ترتكز على رفض التدخل الأجنبي.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2023-2024، بحضور رئيس الحكومة أيمن عبد الرحمن.

كما جدد رئيس مجلس الأمة "تمسك الجزائر بمبدأ عدم السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية وهو نفس الأسلوب الذي انتهجته للخروج من أزمة الإرهاب في التسعينات والتي طوى الشعب صفحتها من خلال الاستفتاء على المصالحة الوطنية".

وأكد قوجيل أن "الدبلوماسية البرلمانية تحتاج إلى تنسيق أكبر لتعزيز دورها وتحقيق التكامل مع الدبلوماسية الرسمية بما يتماشى مع سياسة الجزائر في تعاملها مع الجميع انطلاقا من تمسكها بمبدأ عدم الانحياز بالرغم من الظروف والمتغيرات الدولية".