«المصالحة الروسي»: التحالف الدولي خرق بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة

أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي (حميميم)، فاديم كوليت، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، إنه "خلال اليوم الماضي سجل من جانب "التحالف الدولي" 14 حالة انتهاك لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وشدد كوليت على أن "التحالف"، بمثل هذه التصرفات، يواصل خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث طيران، وإلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.