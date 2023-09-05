المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون يغلق باب التقديم.. ويستعد للانطلاق في نوفمبر

أعلنت الإدارة المنظمة للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون في نيويورك، غلق باب قبول الأفلام المشاركة في دورته الثالثة، دورة النجم الراحل أحمد ذكي، استعدادا لانعقاد فعاليات المهرجان خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر، برئاسة الكاتب الصحفي صفوت يوسف.

وذكرت إدارة المهرجان -عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- أن الأفلام التي وصلت إلى المهرجان بلغ عددها 2173 فيلما في مسابقات المهرجان الرسمية، وهي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والأفلام التسجيلية والتحريك وأفلام سينما الموبايل وأفلام مشاريع الطلبة، ويبلغ عدد الدول المشاركة بأفلامها المختلفة 56 دولة.

وكشفت إدارة المهرجان عن أنه ستتم إقامة بعض الفعاليات قبل الافتتاح الرسمي في نوفمبر، حيث سيتم افتتاح نادي السينما بأمريكا ولأول مرة يتم عرض كلاسيكيات السينما المصرية والعربية وانطلاق أسبوع الفيلم في 27 أكتوبر المقبل، وأيضا عرض أهم أفلام السينما الأمريكية بقسم نافذة على السينما الأمريكية في 28 أكتوبر.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن المهرجان المصري الأمريكي تم تأسيسه في نيويورك عام 2021، حيث أقيمت دورته الأولى في كلية سان فرانسيس، حيث يحرص المهرجان على إقامته في الجامعات الأمريكية لاستهداف الأمريكيين والجنسيات الأخرى، من أجل توصيل السينما والفن المصري والعربي إلى كل مكان.