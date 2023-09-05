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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس.. فرقة الطنبورة البورسعيدية تعود بحفل جديد على مسرح الضمة في عابدين

فرقة الطنبورة
فرقة الطنبورة

تعود فرقة الطنبورة البورسعيدية، برئاسة الفنان زكريا إبراهيم، من جديد، لتقديم فلكلورها الشعبي وتراث المدينة الباسلة بورسعيد، بعد غد الخميس، على مسرح الضمة المستقل بحي عابدين والتابع لمركز المصطبة للموسيقى الشعبية المصرية.

ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفرقة، باقة من أروع الأغاني التراثية والفلكلور الشعبي التي اشتهرت بها المدينة الباسلة “بورسعيد”، على إيقاع آلة السمسمية.

ومن أبرز الأغاني التي ستقدمها الفرقة "آه يالاللي"، و"شفت القمر"، بالإضافة إلى أغاني الضمة الصوفية، مثل "أهوى قمرًا"، و"هجرني"، إلى جانب أدائهم لرقصة البمبوطية الشهيرة، وبعض الأغاني الفكاهية، ويقدمها كوميديان الفرقة مرسي لاشين.

تأسست فرقة "الطنبورة" في مدينة بورسعيد عام 1988، وبدأت بنواة من فناني "الصحبجية" القدماء الذين أرادوا جمع وحفظ تراث بورسعيد الشعبي.

ووصل عدد أعضاء الفرقة إلى 20، تتراوح أعمارهم بين 25 و84 عامًا، يتبادلون الغناء والرقص والعزف على آلات الطنبورة والسمسمية والطبلة والرق والمثلث والصاجات والشخاليل، في تلقائية تحافظ على الروح الأصيلة للتراث المصري العربي الإفريقي.

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