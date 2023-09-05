قرعة كأس العالم للأندية اليوم في جدة بمشاركة الأهلي.. تفاصيل

تقام قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، اليوم الثلاثاء، في جدة، بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفي بيانه أمس، قال “فيفا”، إن قرعة مونديال الأندية ستقام في الثانية من ظهر اليوم، الثلاثاء، 5 سبتمبر، في مدينة جدة السعودية، التي ستستضيف البطولة، خلال الفترة من 12 و22 ديسمبر 2023، بمشاركة النادي الأهلي.

سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023

وأشار فيفا، إلى أن كلا من الإيفواري يايا توريه لاعب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، والسعودي مناف أبو شقير لاعب اتحاد جدة السابق، سيشاركان في عملية سحب القرعة.

ويشارك في البطولة إلى جانب الأهلي، كلا من فرق: "مانشستر سيتي الإنجليزي، اتحاد جدة السعودي، أوراوا ريد الياباني، ليون المكسيكي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أمريكا الجنوبية (الذي لم يتحدد بعد)".

حسام غالي يمثل الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية

وفي سياق متصل، كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، حسام غالي عضو المجلس، بالسفر إلى المملكة العربية السعودية، ممثلا عن النادي في قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.