أخبار العالم| الاحتلال يقتحم مخيم نور شمس.. دقلو: المعركة ضد الجيش السوداني ستنتهي قريبا.. إصابة جيل بايدن بكورونا.. النيجر تفتح مجالها الجوي

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منطقة مخيم نور شمس في طولكرم
أعلنت وسائل إعلام في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم منطقة مخيم نور شمس في طولكرم، بالضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء. وأفاد موقع “فلسطين اليوم”، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس بطولكرم. وسنوافيكم بالتفاصيل.
انفجار ضخم في إقليم دونباس.. والرئيس الأوكراني على خط المواجهة
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي -الاثنين- إنه زار قواته في منطقة دونيتسك، وبينما شهدت منطقة دونباس انفجارا ضخما إثر قصف روسي.
البيت الأبيض: إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا
أعلن البيت الأبيض، الإثنين، إصابة السيدة الأولى جيل بايدن بفيروس كورونا مع أعراض خفيفة، بينما جاءت نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن للفيروس سلبية.
لهذا السبب.. القنصلية الأمريكية في بلدة حدودية بالمكسيك تطالب موظفيها بالاختباء
قالت القنصلية الأمريكية في بلدة ماتاموروس الحدودية بشمال المكسيك يوم الاثنين إن 'موظفيها موجودون حاليا في ملجأ في مكانه' بسبب أعمال العنف المسلح في المدينة.
تجاوز التوقعات.. تسارع معدل التضخم في كوريا الجنوبية
تسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى 3.4% في أغسطس، في حين كان المعدل على أساس شهري هو الأسرع منذ أوائل عام 2017.
اليابان لمنظمة التجارة العالمية: الحظر الصيني المفروض بعد حادث فوكوشيما غير مقبول
أبلغت اليابان منظمة التجارة العالمية أن الحظر الذي فرضته الصين على المأكولات البحرية اليابانية بعد تسرب المياه المشعة المعالجة من محطة فوكوشيما النووية 'غير مقبول على الإطلاق'.
قمة أفريقيا للمناخ.. ما الخيارات المتاحة لدول القارة لحماية مواردها الطبيعية؟
يجتمع الزعماء الوطنيون لمناقشة كيفية تمويل التحديات التي يفرضها تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، في قمة المناخ الأفريقية هذا الأسبوع.
المدعية العسكرية في إسرائيل تحذر من فرض قيود على استقلال القضاء
حذرت المدعية العامة العسكرية في إسرائيل، الجنرال يفعات تومر يروشالمي، من الخطوات التي من شأنها المساس باستقلال المحكمة العليا، فيما بدا أنه أوضح انتقاد علني حتى الآن من كبار المسؤولين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية. ونبهت يروشالمي خلال كلمة ألقتها في مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين.
في قمتهم المنعقدة اليوم.. زعماء «الآسيان» يسعون لتأكيد أهمية الكتلة| تقرير
يجتمع زعماء جنوب شرق آسيا اليوم الثلاثاء في العاصمة الإندونيسية لعقد قمة سنوية وسط خلافات داخل الكتلة الإقليمية المكونة من 10 أعضاء بشأن جهود السلام المتوقفة في ميانمار.
لدعم روسيا بالسلاح ضد أوكرانيا.. من كشف عن زيارة كيم جونج أون لموسكو؟
ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، يخطط لزيارة روسيا هذا الشهر ولقاء الرئيس فلاديمير بوتين. وأضافت القناة، أن هذه الأنباء عن الزيارة المرتقبة، وردت عن طريق “معلومات من داخل الولايات المتحدة”، أن الهدف من اللقاء؛ سيكون "مناقشة الإمدادات المحتملة.
حقيقة حجب الكويت لأحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي
نفى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية، عمر العمر، وجود أي حجب لأحد تطبيقات برامج التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الهيئة لا تقوم بالحجب إلا في حال مخالفة التطبيق للقانون وبعد اتباع كافة الإجراءات القانونية. ونقل مركز التواصل الحكومي الكويتي، عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة.
النيجر تعلن فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات
أعلن المجلس العسكري في النيجر، فتح المجال الجوي أمام جميع الرحلات، فيما كشف رئيس الوزراء- المُعين ممن استولوا على السلطة- علي الأمين زين، عن وجود اتصالات لضمان "انسحاب سريع" للقوات الفرنسية من البلاد.
مجلس الأمة الجزائري: مبادرة حل الأزمة بالنيجر ترتكز على رفض التدخل الأجنبي
أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل أن بلاده لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون غيرها من الدول، مشيرا إلى أن مبادرة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.
«المصالحة الروسي»: التحالف الدولي خرق بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة
أكد مركز المصالحة الروسي أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 14 مرة في سوريا خلال اليوم المنصرم.
قطار مصفح وصفقة أسلحة.. تفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية المرتقبة إلى روسيا
أعلن البيت الأبيض أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، يعتزم إجراء مباحثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في روسيا في إطار "مفاوضات الأسلحة" الجارية بين البلدين بهدف إمداد موسكو بأسلحة كورية شمالية.
الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة أوكرانية للتسلل إلى مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوجوماز أن جهاز الأمن الفيدرالي أحبط محاولة مخربين أوكرانيين لدخول منطقة سيفسكي في المقاطعة. وكتب بوجوماز على قناته في "تلجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، لقد:"أحبط موظفو إدارة حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفدرالي في مقاطعة بريانسك والوحدات الملحقة
دقلو: المعركة ضد الجيش السوداني ستنتهي قريبا جدا
أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو الشهير بـ "حميدتي"، الاثنين، إن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش السوداني "ستنتهي قريباً جداً". وذكر حميدتي في تسجيل صوتي على حسابه بمنصة "X"، تويتر سابقاً.
واشنطن: زعيم كوريا الشمالية يعتزم إجراء مباحثات في روسيا بشأن صفقات أسلحة
قال مسؤول أمريكي، الاثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قد يسافر إلى روسيا قريبا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين بينما يحاول الكرملين الحصول على معدات عسكرية.
بوتين: الهجوم المضاد الأوكراني فشل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على خط المواجهة..
روسيا.. لافروف يشارك بفعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، في نادي فالداي الدولي للمناقشة، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك.
وزير خارجية أوكرانيا: لن نخطط لتغيير موقفنا بشأن صفقة الحبوب
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إن السلطات الأوكرانية لا تخطط لتغيير موقفها بشأن صفقة الحبوب.
مرسلا تحياته .. بابا الفاتيكان يوجع رسالة مهمة إلى شعب الصين
أرسل البابا فرانسيس تحياته إلى الصين، واصفا مواطنيها بأنهم شعب 'نبلاء' وطلب من الكاثوليك في الصين أن يكونوا 'مسيحيين صالحين ومواطنين صالحين'.
روسيا: لا توجد أي إشارة من أوكرانيا على استعدادها لمفاوضات السلام
قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، لا توجد أي إشارة من جانب أوكرانيا بشأن استعدادها لمفاوضات السلام مع روسيا.
بوتين يوجه الشكر لشخصيات إسلامية بارزة في روسيا
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشكر لعدد من كبار الشخصيات الإسلامية في روسيا؛ نظرا لاسهاماتهم في التحضير لاحتفالات الذكرى 1100 لاعتناق شعب دولة بلغاريا الإسلام.
حكومة كولومبيا وقادة الأعمال يدعون إلى خفض أسعار الفائدة
دعت الحكومة الكولومبية والجمعيات الصناعية البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة يوم الاثنين، وحثت قادة الأعمال على استئناف قرارات الاستثمار، في محاولة لدعم الاقتصاد.