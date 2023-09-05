عرضان لتونس والسعودية على مسارح القاهرة.. الأربعاء والخميس

تُعرض مسرحيتا "صادق النمك" من السعودية، و"الروبة" من تونس، غدًا الأربعاء، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الـ 30، والمستمرة حتى 8 سبتمبر، برئاسة الدكتور سامح مهران.

ويستقبل مسرح الطليعة في العتبة، غدًا وبعد غدٍ، العرض المسرحي "صادق النمك"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث يمثل المملكة العربية السعودية، ضمن العروض العربية المنافسة بالمهرجان.

والعرض دراماتورجيا وإخراج ياسر مدخلي، ويُعَد تجرية مسرحية تفاعلية، حيث تدور أحداثه في استوديو إذاعي، عندما يستضيف المذيع المخضرم عارف يدري، الشخصية الشهيرة صادق النمك، في حوار، يقاطعه الحضور، بتمثيل أدوار الاتصالات الهاتفية التي تقدم أسئلة أو مداخلات، تختبر إلى أي مدى يمكن لصادق أن يمارس النمك "الكذب"، الذي يكتب نهايته بتصديق نفسه.

وعلى مسرح السامر، يُعرض، غدًا وبعد غدٍ أيضا، العرض المسرحي "الروبة" من تونس، لفرقة الفنون الركحية والدرامية، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

والعرض من تأليف وإخراج حمادي الوهايبي، ويستعرض عالم القضاء والمحاماة بإثارة قضايا الفساد التي تنخر هذا القطاع.

يُذْكَر أن المهرجان اختار 8 عروض عربية، للمشاركة في دورته الثلاثين، من أصل 87 عرضًا عربيًا، وهي: "الروبة" من تونس، و"السيد والعبد" من البحرين، و"صادق النمك" من السعودية، و"فنتولين العودة" من فلسطين، و"قائمة الخديج" من الإمارات، و"ملف 12" من العراق، و"ما يراوش" من تونس، و"نوستالجيا" من الجزائر.