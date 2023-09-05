مصرع وإصابة 14 شخصا خلال اشتباكات بين فصيلين متمردين في كولومبيا

أعلنت السلطات الكولومبية، مصرع 9 أشخاص، وإصابة 5 آخرين، في اشتباكات اندلعت بين فصيلين متمردين شمال شرق البلاد.



ونقلت قناة ( فرانس 24) الإخبارية، عن حاكم منطقة أراوكا الكولومبية "ويلينتون رودريجيز"، قوله: إن القتال يدور منذ نهاية الأسبوع الماضي، في بلدة بويرتو روندون، بالمقاطعة المتاخمة للحدود مع فنزويلا، ولم يحدد ما إذا كان جميع القتلى من المقاتلين أم أن بينهم عددا من المدنيين.

وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من جيش التحرير الوطني، الذي يعد آخر حركة تمرد رئيسية في البلاد، ومنشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، حركة التمرد السابقة.